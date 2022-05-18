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  4. ВИДЕО. Ливерпуль в гонке, Ибрагимович - агент, ставим на Айнтрахт
Лига Европы
18 мая 2022, 12:15 | Обновлено 18 мая 2022, 12:19
42
0

ВИДЕО. Ливерпуль в гонке, Ибрагимович - агент, ставим на Айнтрахт

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

18 мая 2022, 12:15 | Обновлено 18 мая 2022, 12:19
42
0
ВИДЕО. Ливерпуль в гонке, Ибрагимович - агент, ставим на Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ливерпуль сохраняет шансы на чемпионство
2. Ноттингем Форест может вернуться в АПЛ
3. Ибрагимович может стать агентом
4. Прогноз матча Айнтрахт - Рейнджерс

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Источник Sport.ua
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