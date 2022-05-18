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Чемпионат мира
18 мая 2022, 11:46 |
623
1

ВИДЕО. Сборная Украины обратилась к европейскому сообществу

Игроки считают, что наша страна должна быть в Европейском союзе

18 мая 2022, 11:46 |
623
1
ВИДЕО. Сборная Украины обратилась к европейскому сообществу

Футболисты сборной Украины обратились в европейское сообщество, выразив в видео свою гражданскую позицию.

Игроки национальной команды подчеркнули, что Украина сейчас борется за европейские ценности и заслуживает быть в Европейском союзе.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Октавий Фландрийский
Блажен кто верует... Да, мы все хотим быть в ЕС, но многие страны Европы, такие как Германия, Франция, Италия, Венгрия, Болгария, Нидерланды, не очень хотят нас видеть в своем сообществе. И у них есть железобетонный аргумент - тотальная коррупция в нашей стране. По этому показателю Украина на 51 месте (с низу) в Европе ! Даже война не остановила это явление ( взятки на таможне повысились в разы, разворовывание гуманитарки во всех регионах, сговор поставщиков бензина, солярки и газа по ценам, и ни одной конкретной посадки ).  Если Макрон в открытую заявляет, что нам в ближайшие десять лет не светит ЕС, то как вы думаете, он проголосует за наше вступление в ближайший год-два? Они скорее РФ примут, чем нас...
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