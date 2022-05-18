Джейми КАРРАГЕР: «В оптимальном составе Ливерпуль превосходит Реал во всем»
Эксперт считает, что у мерсисайдцев больше шансов выиграть Лигу чемпионов
Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказалася о шансах «красных» выиграть Лигу чемпионов.
«Оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» во всем. Команде не стоит делать ставку на английскую Премьер-лигу. Я не утверждаю, что Юрген Клопп должен пожертвовать чемпионатом, но шансов взять Лигу чемпионов больше, чем стать чемпионом АПЛ», - сказал Каррагер.
Напомним, что в чемпионате Англии за тур до завершения «Ливерпуль» на одно очко отстает от «Ман Сити».
Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» состоится 28 мая на «Стад де Франс» в Париже.
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