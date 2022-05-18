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  4. Джейми КАРРАГЕР: «В оптимальном составе Ливерпуль превосходит Реал во всем»
Лига чемпионов
18 мая 2022, 10:50 |
428
2

Джейми КАРРАГЕР: «В оптимальном составе Ливерпуль превосходит Реал во всем»

Эксперт считает, что у мерсисайдцев больше шансов выиграть Лигу чемпионов

18 мая 2022, 10:50 |
428
2
Джейми КАРРАГЕР: «В оптимальном составе Ливерпуль превосходит Реал во всем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказалася о шансах «красных» выиграть Лигу чемпионов.

«Оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» во всем. Команде не стоит делать ставку на английскую Премьер-лигу. Я не утверждаю, что Юрген Клопп должен пожертвовать чемпионатом, но шансов взять Лигу чемпионов больше, чем стать чемпионом АПЛ», - сказал Каррагер.

Напомним, что в чемпионате Англии за тур до завершения «Ливерпуль» на одно очко отстает от «Ман Сити». 

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» состоится 28 мая на «Стад де Франс» в Париже.

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Ливерпуль Джейми Каррагер Лига чемпионов Реал Мадрид
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Источник Sky Sports
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Hg
Сити уже почти победил
Всё решится на поле, а не в прогнозах.
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+1
nick07
звісно, шанс виграти ЛЧ 50%, шанс виграти ПЛ напевно 10-15%
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0
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