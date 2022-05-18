Ювентус нашел, кем заменить Кьеллини

«Ювентус» рассматривает защитников «Арсенала и «Наполи» на замену Джорджо Кьеллини, который покидает клуб.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает Габриэла из «Арсенала» и Калиду Кулибали из «Наполи».

Напомним, 37-летний Кьеллини после поражения в финале Кубка Италии от «Интера» объявил об уходе из команды по завершении сезона.

В этом сезоне Кулибали сыграл 33 матча за «Наполи», забил 3 мяч и сделал 2 ассиста, Габриэл провел 37 матчей, забил 4 гола.