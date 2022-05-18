Ювентус нашел, кем заменить Кьеллини
Итальянский клуб усилит центр защиты
«Ювентус» рассматривает защитников «Арсенала и «Наполи» на замену Джорджо Кьеллини, который покидает клуб.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает Габриэла из «Арсенала» и Калиду Кулибали из «Наполи».
Напомним, 37-летний Кьеллини после поражения в финале Кубка Италии от «Интера» объявил об уходе из команды по завершении сезона.
В этом сезоне Кулибали сыграл 33 матча за «Наполи», забил 3 мяч и сделал 2 ассиста, Габриэл провел 37 матчей, забил 4 гола.
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