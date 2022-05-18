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  4. Ювентус нашел, кем заменить Кьеллини
Италия
18 мая 2022, 09:56 |
467
0

Ювентус нашел, кем заменить Кьеллини

Итальянский клуб усилит центр защиты

18 мая 2022, 09:56 |
467
0
Ювентус нашел, кем заменить Кьеллини
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» рассматривает защитников «Арсенала и «Наполи» на замену Джорджо Кьеллини, который покидает клуб.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает Габриэла из «Арсенала» и Калиду Кулибали из «Наполи».

Напомним, 37-летний Кьеллини после поражения в финале Кубка Италии от «Интера» объявил об уходе из команды по завершении сезона.

В этом сезоне Кулибали сыграл 33 матча за «Наполи», забил 3 мяч и сделал 2 ассиста, Габриэл провел 37 матчей, забил 4 гола.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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