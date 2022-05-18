Тоттенхэм подпишет полноценные контракты с Кулушевски и Ромеро

«Тоттенхэм» решил выкупить контракты двух футболистов, играющих за клуб на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» намерены подписать Кристиана Ромеро и Деяана Кулушевски. Антонио Конте очень хотел бы сохранить исполнителей в составе команды и руководство услышало его просьбу.

За обоих футболистов «Тоттенхэм» заплатит более 80 миллионов евро.

Кулушевски в этом сезоне сыграл за лондонцев 19 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Ромеро провел 26 матчей, отличившись одним голом.

Права на Кулушевски принадлежат «Ювентусу», а Ромеро является игроком «Аталанты».