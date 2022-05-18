Тоттенхэм подпишет полноценные контракты с Кулушевски и Ромеро
Лондонский клуб выкупит футболистов
«Тоттенхэм» решил выкупить контракты двух футболистов, играющих за клуб на правах аренды.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» намерены подписать Кристиана Ромеро и Деяана Кулушевски. Антонио Конте очень хотел бы сохранить исполнителей в составе команды и руководство услышало его просьбу.
За обоих футболистов «Тоттенхэм» заплатит более 80 миллионов евро.
Кулушевски в этом сезоне сыграл за лондонцев 19 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач.
Ромеро провел 26 матчей, отличившись одним голом.
Права на Кулушевски принадлежат «Ювентусу», а Ромеро является игроком «Аталанты».
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