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Чемпионат мира
18 мая 2022, 04:50 | Обновлено 18 мая 2022, 04:58
574
0

ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Эмполи

Сине-желтые уверенно победили соперника из Серии A со счетом 3:1

18 мая 2022, 04:50 | Обновлено 18 мая 2022, 04:58
574
0
ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Эмполи
УАФ

17 мая в Италии состоялся товарищеский матч между «Эмполи» и сборной Украины. Сине-желтые уверенно победили соперника из Серии A со счетом 3:1.

Голы у украинской сборной забили Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.

18 мая команда Александра Петракова проведет еще один товарищеский матч против хорватской «Риеки».

ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Эмполи

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Источник Украинская ассоциация футбола
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