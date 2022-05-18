Чемпионат мира18 мая 2022, 04:50 | Обновлено 18 мая 2022, 04:58
574
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ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Эмполи
Сине-желтые уверенно победили соперника из Серии A со счетом 3:1
18 мая 2022, 04:50 | Обновлено 18 мая 2022, 04:58
574
0
17 мая в Италии состоялся товарищеский матч между «Эмполи» и сборной Украины. Сине-желтые уверенно победили соперника из Серии A со счетом 3:1.
Голы у украинской сборной забили Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.
18 мая команда Александра Петракова проведет еще один товарищеский матч против хорватской «Риеки».
ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Эмполи
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