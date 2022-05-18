17 мая в Италии состоялся товарищеский матч между «Эмполи» и сборной Украины. Сине-желтые уверенно победили соперника из Серии A со счетом 3:1.

Голы у украинской сборной забили Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.

18 мая команда Александра Петракова проведет еще один товарищеский матч против хорватской «Риеки».

ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Эмполи