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  4. Забивной партнер Малиновского по Аталанте выбыл из строя из-за травмы
Италия
18 мая 2022, 03:43 | Обновлено 18 мая 2022, 03:53
57
0

Забивной партнер Малиновского по Аталанте выбыл из строя из-за травмы

Колумбийский форвард Луис Муриэль серьезно травмировал колено

18 мая 2022, 03:43 | Обновлено 18 мая 2022, 03:53
57
0
Забивной партнер Малиновского по Аталанте выбыл из строя из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена, полученной во время матча Серии A против «Милана» (0:2).

У 31-летнего колумбийца обнаружено повреждение связки левого колена. По предварительным сведениям, форвард пропустит несколько недель.

Муриэль не сыграет в матче последнего тура против «Эмполи», а это значит, сезон для него завершен досрочно.

В текущем сезоне Луис Муриэль, будучи партнером украинца Руслана Малиновского, провел за «Аталанту» 39 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 10 ассистов.

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Аталанта Луис Муриэль травма Руслан Малиновский травма колена Милан - Аталанта
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Источник Football-Italia
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