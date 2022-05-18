Забивной партнер Малиновского по Аталанте выбыл из строя из-за травмы
Колумбийский форвард Луис Муриэль серьезно травмировал колено
Форвард «Аталанты» Луис Муриэль выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена, полученной во время матча Серии A против «Милана» (0:2).
У 31-летнего колумбийца обнаружено повреждение связки левого колена. По предварительным сведениям, форвард пропустит несколько недель.
Муриэль не сыграет в матче последнего тура против «Эмполи», а это значит, сезон для него завершен досрочно.
В текущем сезоне Луис Муриэль, будучи партнером украинца Руслана Малиновского, провел за «Аталанту» 39 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 10 ассистов.
#SerieA, @Atalanta_BC | L'esito degli esami di #Murielhttps://t.co/bnnwyv7oYH— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 17, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У опытного коуча контракт до 2024 года
Клуб хочет подписать Давида Оспину в качестве резервиста