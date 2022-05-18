Забивной партнер Малиновского по Аталанте выбыл из строя из-за травмы

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена, полученной во время матча Серии A против «Милана» (0:2).

У 31-летнего колумбийца обнаружено повреждение связки левого колена. По предварительным сведениям, форвард пропустит несколько недель.

Муриэль не сыграет в матче последнего тура против «Эмполи», а это значит, сезон для него завершен досрочно.

В текущем сезоне Луис Муриэль, будучи партнером украинца Руслана Малиновского, провел за «Аталанту» 39 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 10 ассистов.