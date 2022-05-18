Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Петраков рассказал, каким составом сборная сыграет 18 мая против Риеки
Чемпионат мира
18 мая 2022, 02:20 | Обновлено 18 мая 2022, 02:35
92
0

Петраков рассказал, каким составом сборная сыграет 18 мая против Риеки

По словам коуча сборной, на поле в основе выйдут 11 новых футболистов

18 мая 2022, 02:20 | Обновлено 18 мая 2022, 02:35
92
0
Петраков рассказал, каким составом сборная сыграет 18 мая против Риеки
УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после победы над итальянским «Эмполи» (3:1) рассказал, какой состав на следующий день выпустит на поле в матче против хорватской «Риеки»:

«Никаких секретов нет. Утром мы вылетаем в Хорватию, прибываем на место, обедаем. Завтра на поле выйдут 11 новых игроков».

Состав сборной Украины в матче против «Эмполи» выглядел так:

Украина: Пятов (к) (Бущан, 46), Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльский, 84), Цыганков (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).

Запас: Сирота, Беседин, Конопля, Качараба, Гармаш, Ризнык, Сикан. 

Таким образом, с учетом ротации выйти в основе на матч против «Риеки» имеют возможность выйти следующие 12 игроков:

Ризнык (вратарь), Бондарь, Сидорчук, Буяльский, Зубков, Довбик, Сирота, Беседин, Конопля, Качараба, Гармаш, Сикан. 

По теме:
ЯРЕМЧУК: «Я развиваюсь и сделал большой и серьезный шаг в своей карьере»
Риека – Украина. Текстовая трансляция матча
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
товарищеские матчи Эмполи сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу Риека благотворительный матч
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Футбол | 17 мая 2022, 12:45 9
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ

Основной игрок сборной Украины может перебраться в Англию

Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Футбол | 17 мая 2022, 23:23 4
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи

Команда Александра Петракова одержала еще одну победу в благотворительном матче

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 17.05.2022, 22:45
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Важная волевая победа. Видео голов и обзор
Футбол | 18.05.2022, 01:35
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Важная волевая победа. Видео голов и обзор
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Важная волевая победа. Видео голов и обзор
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Футбол | 17.05.2022, 19:27
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
16.05.2022, 05:20 4
Футбол
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
17.05.2022, 11:18 9
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
17.05.2022, 01:43
Киберспорт
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 5
Война
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
16.05.2022, 22:17 93
Футбол
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
16.05.2022, 19:23 6
Теннис
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
16.05.2022, 20:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем