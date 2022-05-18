Петраков рассказал, каким составом сборная сыграет 18 мая против Риеки

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после победы над итальянским «Эмполи» (3:1) рассказал, какой состав на следующий день выпустит на поле в матче против хорватской «Риеки»:

«Никаких секретов нет. Утром мы вылетаем в Хорватию, прибываем на место, обедаем. Завтра на поле выйдут 11 новых игроков».

Состав сборной Украины в матче против «Эмполи» выглядел так:

Украина: Пятов (к) (Бущан, 46), Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльский, 84), Цыганков (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).

Запас: Сирота, Беседин, Конопля, Качараба, Гармаш, Ризнык, Сикан.

Таким образом, с учетом ротации выйти в основе на матч против «Риеки» имеют возможность выйти следующие 12 игроков:

Ризнык (вратарь), Бондарь, Сидорчук, Буяльский, Зубков, Довбик, Сирота, Беседин, Конопля, Качараба, Гармаш, Сикан.