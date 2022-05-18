Петраков рассказал, каким составом сборная сыграет 18 мая против Риеки
По словам коуча сборной, на поле в основе выйдут 11 новых футболистов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после победы над итальянским «Эмполи» (3:1) рассказал, какой состав на следующий день выпустит на поле в матче против хорватской «Риеки»:
«Никаких секретов нет. Утром мы вылетаем в Хорватию, прибываем на место, обедаем. Завтра на поле выйдут 11 новых игроков».
Состав сборной Украины в матче против «Эмполи» выглядел так:
Украина: Пятов (к) (Бущан, 46), Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльский, 84), Цыганков (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).
Запас: Сирота, Беседин, Конопля, Качараба, Гармаш, Ризнык, Сикан.
Таким образом, с учетом ротации выйти в основе на матч против «Риеки» имеют возможность выйти следующие 12 игроков:
Ризнык (вратарь), Бондарь, Сидорчук, Буяльский, Зубков, Довбик, Сирота, Беседин, Конопля, Качараба, Гармаш, Сикан.
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