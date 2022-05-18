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  4. ЯРЕМЧУК: «Я развиваюсь и сделал большой и серьезный шаг в своей карьере»
Чемпионат мира
18 мая 2022, 01:10 | Обновлено 18 мая 2022, 01:15
94
0

ЯРЕМЧУК: «Я развиваюсь и сделал большой и серьезный шаг в своей карьере»

Нападающий сборной Украины прокомментировал победу над «Эмполи»

18 мая 2022, 01:10 | Обновлено 18 мая 2022, 01:15
94
0
ЯРЕМЧУК: «Я развиваюсь и сделал большой и серьезный шаг в своей карьере»
УАФ. Роман Яремчук

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над итальянским «Эмполи» в контрольном матче (3:1), в котором он забил первый гол.

– Ты уже давно не забивал за «Бенфику». Насколько теперь поможет гол в ворота «Эмполи»?

– Я всегда рад приезжать в сборную, здесь совсем другой уровень футболистов, мне гораздо легче играть, у меня возникает гораздо больше голевых моментов. Я счастлив, что забил, буду развиваться дальше.

– Как ты чувствуешь себя после клубного сезона? Какие итоги первого сезона в «Бенфике» можешь подвести?

– Сейчас нет смысла говорить что-нибудь о клубе, ведь я нахожусь в национальной сборной. В «Бенфике» я очень счастлив. Конечно, провел не такой сезон, как в Бельгии, но я развиваюсь, считаю, что сделал большой и серьезный шаг в своей карьере. На данный момент я нахожусь в сборной, получаю удовольствие от общения с партнерами и тренировочного процесса, только положительные эмоции.

– Как оценишь свое физическое состояние?

– Оценку должен давать тренерский штаб. Я чувствую себя хорошо. До матча с Шотландией еще достаточно времени, можно приложить много усилий, чтобы хорошо подготовиться и показать достойную игру. Мы на верном пути.

– Александр Караваев забил в эффектном стиле. Как прокомментируешь его гол с точки зрения нападающего?

– У Александра достаточно техники, чтобы делать такое завершение. Хладнокровно сыграл, молодец. Для правого защитника такие подключения достаточно интересны. Я за него рад, поздравляю со вторым голом за сборную.

– Ты смотрел Евровидение, где Украина одержала победу?

– Мы всей командой наблюдали за Евровидением, очень переживали, отправляли голоса. Действительно, есть гордость, что я украинец, что такие люди побеждают на Евровидении, что о нас знает весь мир. Хочу поздравить Kalush Orchestra, молодцы ребята. Понимаю, что теперь все ждут таких же подвигов от сборной Украины.

– Сборная Украины выходила на поле с флагами Евросоюза. Что для вас значит этот перформанс?

– Страна развивается в правильном направлении, мы все двигаемся в ЕС. Стараемся показать, что хотим там находиться. Мы видим поддержку от Евросоюза, но хотим ее еще больше. Против нас очень непростой агрессор, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы люди видели, что мы хотим жить на уровне с ними, развиваться, как они. Поэтому очень важно проявить такую ​​инициативу.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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