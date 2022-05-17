ФРАНКОВ: «Спарринги сборной один в один – благотворительное турне Динамо»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказался о спаррингах сборной Украины.

«Не могу отделаться от мысли, что спарринги сборной просто один в один (или три в один) – благотворительное турне Динамо. Только соперники слабее», – написал Франков в своем телеграм-канале.

Отметим, что сборная Украины во вторник выиграла у «Эмполи» со счетом 3:1, до этого была обыграла «Боруссия М» (2:1).

В среду команде Александра Петракова предстоит сразится против «Риеки».