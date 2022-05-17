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  4. Крутых проиграл матч первого круга на челленджере в Италии
ATP
17 мая 2022, 23:41 | Обновлено 17 мая 2022, 23:42
38
0

Крутых проиграл матч первого круга на челленджере в Италии

Алексей не смог пробиться во второй раунд

17 мая 2022, 23:41 | Обновлено 17 мая 2022, 23:42
38
0
Крутых проиграл матч первого круга на челленджере в Италии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых досрочно завершил борьбу на челленджере в Италии.

В матче первого круга основы украинец, который получил девятый номер посева, проиграл итальянцу Франческо Маэстрелли, получившему уайлд-кард от организаторов.

Франкавилла-аль-Маре. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Франческо Маэстрелли (Италия) – 6:4, 3:6, 2:6

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Источник Sport.ua
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