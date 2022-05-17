ATP17 мая 2022, 23:41 | Обновлено 17 мая 2022, 23:42
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Крутых проиграл матч первого круга на челленджере в Италии
Алексей не смог пробиться во второй раунд
17 мая 2022, 23:41 | Обновлено 17 мая 2022, 23:42
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Украинский теннисист Алексей Крутых досрочно завершил борьбу на челленджере в Италии.
В матче первого круга основы украинец, который получил девятый номер посева, проиграл итальянцу Франческо Маэстрелли, получившему уайлд-кард от организаторов.
Франкавилла-аль-Маре. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Франческо Маэстрелли (Италия) – 6:4, 3:6, 2:6
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