Крутых проиграл матч первого круга на челленджере в Италии

Украинский теннисист Алексей Крутых досрочно завершил борьбу на челленджере в Италии.

В матче первого круга основы украинец, который получил девятый номер посева, проиграл итальянцу Франческо Маэстрелли, получившему уайлд-кард от организаторов.

Франкавилла-аль-Маре. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Франческо Маэстрелли (Италия) – 6:4, 3:6, 2:6