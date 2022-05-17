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  4. БЕЛИК – о сборной Украины: «Неправильно критиковать, надо поддерживать»
Чемпионат мира
17 мая 2022, 22:38 |
239
0

БЕЛИК – о сборной Украины: «Неправильно критиковать, надо поддерживать»

Специалист считает, что и перехваливать не нужно

17 мая 2022, 22:38 |
239
0
БЕЛИК – о сборной Украины: «Неправильно критиковать, надо поддерживать»
Footballua.tv. Алексей Белик

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик рассказал о спаррингах сборной Украины.

«У нас никогда не было такого опыта, поэтому мы не знаем, как готовиться в сегодняшних условиях к матчу с Шотландией. Но есть главный тренер, есть руководители футбола, которые решили собраться за месяц. Я думаю, нужно довериться официальным лицам и предоставить все, что они просят, и подготовиться к матчу со сборной Шотландии. 

Сегодня неправильно критиковать, надо поддерживать. Но и не перехваливать, как у нас многие любят. Давайте сдержано и с огромной надеждой готовиться к 1 июня», — сказал Белик.

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Алексей Белик сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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