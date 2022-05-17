БЕЛИК – о сборной Украины: «Неправильно критиковать, надо поддерживать»

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик рассказал о спаррингах сборной Украины.

«У нас никогда не было такого опыта, поэтому мы не знаем, как готовиться в сегодняшних условиях к матчу с Шотландией. Но есть главный тренер, есть руководители футбола, которые решили собраться за месяц. Я думаю, нужно довериться официальным лицам и предоставить все, что они просят, и подготовиться к матчу со сборной Шотландии.

Сегодня неправильно критиковать, надо поддерживать. Но и не перехваливать, как у нас многие любят. Давайте сдержано и с огромной надеждой готовиться к 1 июня», — сказал Белик.