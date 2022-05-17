Андрей САНИН: «У Мариуполя «отжимают» клубные автобусы»

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал, что российские оккупанты пытаются угнать клубную технику, в том числе, автобусы.

«Друзья, я только что получил информацию из оккупированного Мариуполя – у нас «отжимают» клубные автобусы. На территорию нашего гаражного комплекса зашли некоторые люди и, ссылаясь на приказ так называемого «мэра» Мариуполя, пытаются забрать оттуда всю нашу клубную технику.

Выйдет ли это у них? Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб украинской Премьер-лиги «Мариуполь» к этому не имеет никакого отношения», – написал Санин в фейсбуке.