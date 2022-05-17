Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей САНИН: «У Мариуполя «отжимают» клубные автобусы»
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 22:28 |
391
0

Андрей САНИН: «У Мариуполя «отжимают» клубные автобусы»

Вице-президент футбольного клуба – о действиях оккупантов

17 мая 2022, 22:28 |
391
0
Андрей САНИН: «У Мариуполя «отжимают» клубные автобусы»
ФК Мариуполь

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал, что российские оккупанты пытаются угнать клубную технику, в том числе, автобусы.

«Друзья, я только что получил информацию из оккупированного Мариуполя – у нас «отжимают» клубные автобусы. На территорию нашего гаражного комплекса зашли некоторые люди и, ссылаясь на приказ так называемого «мэра» Мариуполя, пытаются забрать оттуда всю нашу клубную технику.

Выйдет ли это у них? Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб украинской Премьер-лиги «Мариуполь» к этому не имеет никакого отношения», – написал Санин в фейсбуке.

По теме:
Андреа МАЛЬДЕРА: «Вернуться в Украину? Почему бы и нет? Она в моем сердце»
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Из Азовстали выехало минимум 7 автобусов с украинскими защитниками
Андрей Санин Мариуполь российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Футбол | 17 мая 2022, 15:43 2
Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Болонья думает над приглашением Де Дзерби

Наставник «Шахтера» вскоре может вернуться в Италию

Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Футбол | 17 мая 2022, 11:18 7
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке

Sport.ua – о контрольном матче сборной Украины против «Эмполи»

Министр обороны Украины: «Герои Мариуполя сдержали 20 тысяч захватчиков рф»
Война | 17.05.2022, 14:16
Министр обороны Украины: «Герои Мариуполя сдержали 20 тысяч захватчиков рф»
Министр обороны Украины: «Герои Мариуполя сдержали 20 тысяч захватчиков рф»
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Футбол | 17.05.2022, 15:36
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
Футбол | 17.05.2022, 11:25
В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
15.05.2022, 19:45 1
Футбол
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
16.05.2022, 15:36 2
Футбол
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
15.05.2022, 21:21
Война
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
16.05.2022, 22:17 93
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
17.05.2022, 01:43
Киберспорт
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
16.05.2022, 19:23 6
Теннис
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
16.05.2022, 12:15 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем