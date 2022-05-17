Ньюкасл хочет пригласить Моуриньо
«Сороки» планируют сменить главного тренера
Несмотря на удачную вторую половину нынешнего сезона под руководством Эдди Хау, руководство «Ньюкасла» надеется летом пригласить в клуб более статусного тренера
По информации испанских СМИ, «Сороки» заинтересованы в услугах Жозе Моуриньо. Они пытались подписать португальца еще зимой, но тогда он решил остаться в «Роме».
Моуриньо возглавляет «Рому» с лета прошлого года, его контракт действует до лета 2024 года. Сейчас команда идет шестой в Серии А и вышла в финал Лиги конференций.
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