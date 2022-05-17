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  4. Фейеноорд подписал контракт с 15-летним сыном Ван Перси
Нидерланды
17 мая 2022, 21:05 |
461
0

Фейеноорд подписал контракт с 15-летним сыном Ван Перси

Шакил Ван Перси пошел по стопам отца

17 мая 2022, 21:05 |
461
0
Фейеноорд подписал контракт с 15-летним сыном Ван Перси
ФК Фейеноорд. Шакил Ван Перси

«Фейеноорд» официально сообщил о подписании контракта с 15-летним Шакилом Ван Перси. Это родной сын легендарного форварда Робина Ван Перси.

Контракт рассчитан до 2025 года. Ранее Ван Перси-младший занимался в академиях «Фенербахче» и «Манчестер Сити». Сейчас он является капитаном команды U-16 «Фейеноорда».

Его отец, Робин Ван Перси, является воспитанником «Фейеноорда». Цвета основной команды роттердамского клуба он защищал в 2001 – 2004 и 2018 – 2019 годах.

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Робин ван Перси Шакил ван Перси Фейеноорд
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Источник ФК Фейенорд
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