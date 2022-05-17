Фейеноорд подписал контракт с 15-летним сыном Ван Перси

«Фейеноорд» официально сообщил о подписании контракта с 15-летним Шакилом Ван Перси. Это родной сын легендарного форварда Робина Ван Перси.

Контракт рассчитан до 2025 года. Ранее Ван Перси-младший занимался в академиях «Фенербахче» и «Манчестер Сити». Сейчас он является капитаном команды U-16 «Фейеноорда».

Его отец, Робин Ван Перси, является воспитанником «Фейеноорда». Цвета основной команды роттердамского клуба он защищал в 2001 – 2004 и 2018 – 2019 годах.