Нидерланды17 мая 2022, 21:05 |
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Фейеноорд подписал контракт с 15-летним сыном Ван Перси
Шакил Ван Перси пошел по стопам отца
17 мая 2022, 21:05 |
461
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«Фейеноорд» официально сообщил о подписании контракта с 15-летним Шакилом Ван Перси. Это родной сын легендарного форварда Робина Ван Перси.
Контракт рассчитан до 2025 года. Ранее Ван Перси-младший занимался в академиях «Фенербахче» и «Манчестер Сити». Сейчас он является капитаном команды U-16 «Фейеноорда».
Его отец, Робин Ван Перси, является воспитанником «Фейеноорда». Цвета основной команды роттердамского клуба он защищал в 2001 – 2004 и 2018 – 2019 годах.
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