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  4. Александр ГОЛОВКО: «Петраков умеет готовиться к важным матчам»
Чемпионат мира
17 мая 2022, 20:52 |
70
0

Александр ГОЛОВКО: «Петраков умеет готовиться к важным матчам»

Специалист считает, что тренерский штаб сборной Украины очень опытный

17 мая 2022, 20:52 |
70
0
Александр ГОЛОВКО: «Петраков умеет готовиться к важным матчам»
UA-Football. Александр Головко

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко высказал мнение о грядущем матче национальной команды против Шотландии в отборе на ЧМ 2022.

«Для Петракова это стандартный сбор. Ему не привыкать работать в форс-мажорных ситуациях. Форс-мажор кошмарный, он связан с другими событиями. Но он из тех тренеров, которые могут подготовить за короткий период времени.

Отсутствие тонуса у определенных игроков – одно дело, но к 1 июня будет более сбалансированное состояние команды. Я думаю, что для него это не проблема. И даже 2 спарринга, которые будут через день, они будут подходить в план подготовки. Как мне кажется, он будет больше кубковым. К таким матчам (против Шотландии – ред.) Петраков умеет готовиться.

Легче будет ребятам, которые приедут после своих чемпионатов. Они практически без отдыха, но с другой стороны, за короткий период сыграть ключевые матчи – для них это будет не проблема.

Самый большой плюс – все умные ребята. С ними долго разговаривать не стоит. Они знают, что делать, они приняли Петракова. На тот момент это было сложно и для них, и для него. А сейчас главное не перегореть.

Петраков и его штаб очень опытные. Они в состоянии подвести команду под этот матч», – сказал Головко.

Матч отбора к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Sport.ua
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