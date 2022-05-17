Александр ГОЛОВКО: «Петраков умеет готовиться к важным матчам»

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко высказал мнение о грядущем матче национальной команды против Шотландии в отборе на ЧМ 2022.

«Для Петракова это стандартный сбор. Ему не привыкать работать в форс-мажорных ситуациях. Форс-мажор кошмарный, он связан с другими событиями. Но он из тех тренеров, которые могут подготовить за короткий период времени.

Отсутствие тонуса у определенных игроков – одно дело, но к 1 июня будет более сбалансированное состояние команды. Я думаю, что для него это не проблема. И даже 2 спарринга, которые будут через день, они будут подходить в план подготовки. Как мне кажется, он будет больше кубковым. К таким матчам (против Шотландии – ред.) Петраков умеет готовиться.

Легче будет ребятам, которые приедут после своих чемпионатов. Они практически без отдыха, но с другой стороны, за короткий период сыграть ключевые матчи – для них это будет не проблема.

Самый большой плюс – все умные ребята. С ними долго разговаривать не стоит. Они знают, что делать, они приняли Петракова. На тот момент это было сложно и для них, и для него. А сейчас главное не перегореть.

Петраков и его штаб очень опытные. Они в состоянии подвести команду под этот матч», – сказал Головко.

Матч отбора к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.