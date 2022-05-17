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  4. Анатолий ТРУБИН: «Тренироваться в двух сборных – подарок судьбы»
Чемпионат мира
17 мая 2022, 20:24 |
213
0

Анатолий ТРУБИН: «Тренироваться в двух сборных – подарок судьбы»

Голкипер сборной Украины перебрался в лагерь молодежи

17 мая 2022, 20:24 |
213
0
Анатолий ТРУБИН: «Тренироваться в двух сборных – подарок судьбы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня Анатолий Трубин покинул тренировочный лагерь национальной сборной Украины и перебрался в молодежную сборную в Турции:

«Настоящий подарок судьбы – тренироваться сразу в двух сборных. Национальная сборная, до встречи. Желаю побед. Привет, молодежка. Работаем», – написал Трубин.

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