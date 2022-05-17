Анатолий ТРУБИН: «Тренироваться в двух сборных – подарок судьбы»

Сегодня Анатолий Трубин покинул тренировочный лагерь национальной сборной Украины и перебрался в молодежную сборную в Турции:

«Настоящий подарок судьбы – тренироваться сразу в двух сборных. Национальная сборная, до встречи. Желаю побед. Привет, молодежка. Работаем», – написал Трубин.