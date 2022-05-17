Страсбург. Костюк вышла в парный четвертьфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк победно стартовала в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге.

В первом круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии одолела четвертый сеяный тандем Латиша Чань / Саманта Стосур (Китайский Тайбэй / Австралия).

Страсбург. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Латиша Чань / Саманта Стосур – 6:2, 7:5

Далее по сетке Николь Мелихар и Дарья Сэвилл (США / Австралия).