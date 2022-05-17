WTA17 мая 2022, 20:16 |
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Страсбург. Костюк вышла в парный четвертьфинал
Марта с румынкой Русе одолела четвертых сеяных
17 мая 2022, 20:16 |
184
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Украинская теннисистка Марта Костюк победно стартовала в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге.
В первом круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии одолела четвертый сеяный тандем Латиша Чань / Саманта Стосур (Китайский Тайбэй / Австралия).
Страсбург. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Латиша Чань / Саманта Стосур – 6:2, 7:5
Далее по сетке Николь Мелихар и Дарья Сэвилл (США / Австралия).
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