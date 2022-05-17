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  4. Страсбург. Костюк вышла в парный четвертьфинал
WTA
17 мая 2022, 20:16 |
184
0

Страсбург. Костюк вышла в парный четвертьфинал

Марта с румынкой Русе одолела четвертых сеяных

17 мая 2022, 20:16 |
184
0
Страсбург. Костюк вышла в парный четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк победно стартовала в парном разряде грунтового турнира  WTA 250 в Страсбурге.

В первом круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии одолела четвертый сеяный тандем  Латиша Чань / Саманта Стосур (Китайский Тайбэй / Австралия).

Страсбург. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Латиша Чань / Саманта Стосур – 6:2, 7:5

Далее по сетке Николь Мелихар и Дарья Сэвилл (США / Австралия).

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WTA Страсбург Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Латиша Чань Саманта Стосур
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Источник Sport.ua
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