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  4. Руслан РОТАНЬ: «УПЛ? Я хотел бы, чтобы чемпионат был»
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 19:55 |
144
0

Руслан РОТАНЬ: «УПЛ? Я хотел бы, чтобы чемпионат был»

Наставник молодежной сборной Украины поддерживает проведение матчей за границей

17 мая 2022, 19:55 |
144
0
Руслан РОТАНЬ: «УПЛ? Я хотел бы, чтобы чемпионат был»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поддерживает идею проведения следующего сезона УПЛ за границей:

«Как тренер и футболист я бы сказал, что нужно играть. Другого быть не может. Но мы все должны понимать, какая ситуация сейчас и насколько возможно проводить матчи за границей.

Многое зависит от УАФ – как они смогут договориться с клубами и УЕФА, чтобы организация помогла этому. Если это все сложится, то я хотел бы, чтобы в ближайшее время, хотя бы за границей, но чемпионат был».

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Источник ТК Футбол
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