Руслан РОТАНЬ: «УПЛ? Я хотел бы, чтобы чемпионат был»
Наставник молодежной сборной Украины поддерживает проведение матчей за границей
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поддерживает идею проведения следующего сезона УПЛ за границей:
«Как тренер и футболист я бы сказал, что нужно играть. Другого быть не может. Но мы все должны понимать, какая ситуация сейчас и насколько возможно проводить матчи за границей.
Многое зависит от УАФ – как они смогут договориться с клубами и УЕФА, чтобы организация помогла этому. Если это все сложится, то я хотел бы, чтобы в ближайшее время, хотя бы за границей, но чемпионат был».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку
Команда Руслана Ротаня проведет заключительные матчи отбора Евро-2023