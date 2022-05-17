Руслан РОТАНЬ: «УПЛ? Я хотел бы, чтобы чемпионат был»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поддерживает идею проведения следующего сезона УПЛ за границей:

«Как тренер и футболист я бы сказал, что нужно играть. Другого быть не может. Но мы все должны понимать, какая ситуация сейчас и насколько возможно проводить матчи за границей.

Многое зависит от УАФ – как они смогут договориться с клубами и УЕФА, чтобы организация помогла этому. Если это все сложится, то я хотел бы, чтобы в ближайшее время, хотя бы за границей, но чемпионат был».