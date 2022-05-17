Александер ЧЕФЕРИН: Реал в финале ЛЧ – доказательство чистоты турниров УЕФА

Борьба УЕФА с тремя клубами-учредителями Суперлиги, «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом», длится уже больше года. Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о своих отношениях с «Реалом»:

«Конечно, у меня нет проблем с «Реалом». Сейчас я не общаюсь с руководством клуба. Однако место «Реала» в финале Лиги чемпионов – доказательство чистоты турниров УЕФА.

Если бы это было не так, то мадридского «Реала» не было бы в финале, а «Барселона» не вышла бы в финал женской Лиги чемпионов.

Я смотрю на это профессионально, у меня крепкие нервы. Придет время, когда все прояснится, но это точно произойдет не на поле».