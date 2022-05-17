Германия17 мая 2022, 19:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм уволил главного тренера
Себастьян Хенесс покидает клуб
17 мая 2022, 19:11 |
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«Хоффенхайм» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Себастьяна Хенесса. Причиной такого решения стали неудачные результаты команды в последние два месяца.
«Хоффенхайм» не выиграл ни одного из последних 9 матчей сезона в Бундеслиге: 3 ничьи и 6 поражений. Сезон команда завершила на девятом месте в турнирной таблице.
40-летний Хенесс возглавлял «Хоффенхайм» с июля 2020 года.
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