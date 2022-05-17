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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм уволил главного тренера
Германия
17 мая 2022, 19:11 |
172
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм уволил главного тренера

Себастьян Хенесс покидает клуб

17 мая 2022, 19:11 |
172
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Хенесс

«Хоффенхайм» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Себастьяна Хенесса. Причиной такого решения стали неудачные результаты команды в последние два месяца.

«Хоффенхайм» не выиграл ни одного из последних 9 матчей сезона в Бундеслиге: 3 ничьи и 6 поражений. Сезон команда завершила на девятом месте в турнирной таблице.

40-летний Хенесс возглавлял «Хоффенхайм» с июля 2020 года.

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Хоффенхайм Себастьян Хенесс
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Источник ФК Хоффенхайм
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