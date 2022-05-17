ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм уволил главного тренера

«Хоффенхайм» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Себастьяна Хенесса. Причиной такого решения стали неудачные результаты команды в последние два месяца.

«Хоффенхайм» не выиграл ни одного из последних 9 матчей сезона в Бундеслиге: 3 ничьи и 6 поражений. Сезон команда завершила на девятом месте в турнирной таблице.

40-летний Хенесс возглавлял «Хоффенхайм» с июля 2020 года.