Другие новости17 мая 2022, 18:09 |
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Экс-звезда Ливерпуля объявил о завершении карьеры
Мартин Шкртел повесит бутсы на гвоздь
17 мая 2022, 18:09 |
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Защитник «Спартака» из Трнавы Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры. Причиной такого решения 37-летнего словака стали проблемы со здоровьем.
Наиболее ярким периодом карьеры Шкртела были выступления за «Ливерпуль» в 2008 – 2016 годах. Также защитник защищал цвета «Тренчина», «Зенита», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехира».
В 2004 – 2019 годах Шкртел провел 104 матча за сборную Словакии и забил в них 6 голов.
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