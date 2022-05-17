Экс-звезда Ливерпуля объявил о завершении карьеры

Защитник «Спартака» из Трнавы Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры. Причиной такого решения 37-летнего словака стали проблемы со здоровьем.

Наиболее ярким периодом карьеры Шкртела были выступления за «Ливерпуль» в 2008 – 2016 годах. Также защитник защищал цвета «Тренчина», «Зенита», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехира».

В 2004 – 2019 годах Шкртел провел 104 матча за сборную Словакии и забил в них 6 голов.