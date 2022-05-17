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17 мая 2022, 18:09 |
1162
0

Экс-звезда Ливерпуля объявил о завершении карьеры

Мартин Шкртел повесит бутсы на гвоздь

17 мая 2022, 18:09 |
1162
0
Экс-звезда Ливерпуля объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Шкртел

Защитник «Спартака» из Трнавы Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры. Причиной такого решения 37-летнего словака стали проблемы со здоровьем.

Наиболее ярким периодом карьеры Шкртела были выступления за «Ливерпуль» в 2008 – 2016 годах. Также защитник защищал цвета «Тренчина», «Зенита», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехира».

В 2004 – 2019 годах Шкртел провел 104 матча за сборную Словакии и забил в них 6 голов.

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Мартин Шкртел Спартак Трнава Ливерпуль
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