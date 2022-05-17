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  4. Ман Сити отправил своего хавбека в Спортинг
Англия
17 мая 2022, 17:26 |
502
0

Ман Сити отправил своего хавбека в Спортинг

Педро Порро продолжит карьеру в Португалии

17 мая 2022, 17:26 |
502
0
Ман Сити отправил своего хавбека в Спортинг
ФК Спортинг

«Манчестер Сити» отправил своего полузащитника Педро Порро в «Спортинг».

21-летний испанец будет играть за португальский клуб уже не на правах аренды, а с полноценным контрактом.

О переходе футболиста официально сообщил «Спортинг».

Отметим, что Порро два последних сезона играл в Португалии на правах аренды. Теперь «Спортинг» решил выкупить игрока. Скорее всего, за хавбека клуб заплатил около 20 млн евро. Порро подписал контракт до 30 июня 2025 года.

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Источник Sport.ua
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