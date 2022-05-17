Ман Сити отправил своего хавбека в Спортинг

«Манчестер Сити» отправил своего полузащитника Педро Порро в «Спортинг».

21-летний испанец будет играть за португальский клуб уже не на правах аренды, а с полноценным контрактом.

О переходе футболиста официально сообщил «Спортинг».

Отметим, что Порро два последних сезона играл в Португалии на правах аренды. Теперь «Спортинг» решил выкупить игрока. Скорее всего, за хавбека клуб заплатил около 20 млн евро. Порро подписал контракт до 30 июня 2025 года.