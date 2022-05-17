ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы располагаем качествами, которые нужны для финала»
Наставник «Рейнджерс» – о предстоящем финале Лиги Европы
Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».
«Наши игроки в текущем сезоне уже продемонстрировали, что в состоянии справляться с давлением в больших матчах. В плей-офф на кон поставлено все, и ребята показали просто выдающийся характер.
Умение побеждать топ-команды - это действительно здорово. Это значит, что мы располагаем качествами, которые нужны для финала. А еще мы верим в себя. Это самое важное - верить в то, что достижение цели реально», - сказал ван Бронкхорст.
Матч «Айнтрахт» – «Глазго Рейнджерс» состоится в среду, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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