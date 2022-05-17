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  4. ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы располагаем качествами, которые нужны для финала»
Лига Европы
17 мая 2022, 16:18 |
85
0

ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы располагаем качествами, которые нужны для финала»

Наставник «Рейнджерс» – о предстоящем финале Лиги Европы

17 мая 2022, 16:18 |
85
0
ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы располагаем качествами, которые нужны для финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Наши игроки в текущем сезоне уже продемонстрировали, что в состоянии справляться с давлением в больших матчах. В плей-офф на кон поставлено все, и ребята показали просто выдающийся характер.

Умение побеждать топ-команды - это действительно здорово. Это значит, что мы располагаем качествами, которые нужны для финала. А еще мы верим в себя. Это самое важное - верить в то, что достижение цели реально», - сказал ван Бронкхорст.

Матч «Айнтрахт» – «Глазго Рейнджерс» состоится в среду, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Джованни ван Бронкхорст Глазго Рейнджерс Лига Европы Айнтрахт Франкфурт
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Источник УЕФА
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