ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы располагаем качествами, которые нужны для финала»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Наши игроки в текущем сезоне уже продемонстрировали, что в состоянии справляться с давлением в больших матчах. В плей-офф на кон поставлено все, и ребята показали просто выдающийся характер.

Умение побеждать топ-команды - это действительно здорово. Это значит, что мы располагаем качествами, которые нужны для финала. А еще мы верим в себя. Это самое важное - верить в то, что достижение цели реально», - сказал ван Бронкхорст.

Матч «Айнтрахт» – «Глазго Рейнджерс» состоится в среду, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву.