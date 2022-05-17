WTA17 мая 2022, 15:39 |
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Людмила Киченок завершила выступления на турнире в Страсбурге
Люда в паре со словачкой Михаликовой проиграла первым сеяным
17 мая 2022, 15:39 |
89
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Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге.
В первом круге Люда в дуэте со словачкой Терезой Михаликовой проиграла первой сеяной паре Луция Градецка / Сания Мирза (Чехия / Индия).
Страсбург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Тереза Михаликова – Луция Градецка / Саня Мирза – 6:3, 3:6, 8-10
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