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  4. Людмила Киченок завершила выступления на турнире в Страсбурге
WTA
17 мая 2022, 15:39 |
89
0

Людмила Киченок завершила выступления на турнире в Страсбурге

Люда в паре со словачкой Михаликовой проиграла первым сеяным

17 мая 2022, 15:39 |
89
0
Людмила Киченок завершила выступления на турнире в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге. 

В первом круге Люда в дуэте со словачкой Терезой Михаликовой проиграла первой сеяной паре Луция Градецка / Сания Мирза (Чехия / Индия).

Страсбург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Тереза Михаликова – Луция Градецка / Саня Мирза  – 6:3, 3:6, 8-10

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Людмила Киченок Тереза Михаликова Луция Градецка Саня Мирза
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Источник Sport.ua
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