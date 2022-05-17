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  4. «В клубе я уже освоился». Сикан не против остаться в Германии
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 13:53 |
478
1

«В клубе я уже освоился». Сикан не против остаться в Германии

Отпустит ли «Шахтер» молодого таланта?

17 мая 2022, 13:53 |
478
1
«В клубе я уже освоился». Сикан не против остаться в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан, который вторую часть сезона на правах аренды провел в составе «Ганзы», дал понять, что не против остаться в Германии.

Сейчас игрок прибыл в расположение сборной Украины.

«Чувствую себя хорошо, немного устал после дороги. Однако все хорошо, мне отдых не нужен, я готов на все сто, готовлюсь с хорошим настроением».

«Что касается «Ганзы», мы довольны тем, что сохранили место во второй бундеслиге, но результат последнего матча неутешителен, ведь мы проиграли. Однако у нас в следующем сезоне будет возможность сыграть лучше».

«В клубе я уже освоился. Все ребята мне очень помогали с самого начала. Спрашивали, как дела, чем могут помочь мне и моей семье. Это меня очень поразило», – сказал Сикан.

Даниил успел провести в Германии 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Ганза
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Источник Украинская ассоциация футбола
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RomanEnakievo..
Талант? Он баночник, которого в сборную вызывают по блату. Сикан#2
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