«В клубе я уже освоился». Сикан не против остаться в Германии

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан, который вторую часть сезона на правах аренды провел в составе «Ганзы», дал понять, что не против остаться в Германии.

Сейчас игрок прибыл в расположение сборной Украины.

«Чувствую себя хорошо, немного устал после дороги. Однако все хорошо, мне отдых не нужен, я готов на все сто, готовлюсь с хорошим настроением».

«Что касается «Ганзы», мы довольны тем, что сохранили место во второй бундеслиге, но результат последнего матча неутешителен, ведь мы проиграли. Однако у нас в следующем сезоне будет возможность сыграть лучше».

«В клубе я уже освоился. Все ребята мне очень помогали с самого начала. Спрашивали, как дела, чем могут помочь мне и моей семье. Это меня очень поразило», – сказал Сикан.

Даниил успел провести в Германии 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.