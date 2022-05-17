«В клубе я уже освоился». Сикан не против остаться в Германии
Отпустит ли «Шахтер» молодого таланта?
Форвард «Шахтера» Даниил Сикан, который вторую часть сезона на правах аренды провел в составе «Ганзы», дал понять, что не против остаться в Германии.
Сейчас игрок прибыл в расположение сборной Украины.
«Чувствую себя хорошо, немного устал после дороги. Однако все хорошо, мне отдых не нужен, я готов на все сто, готовлюсь с хорошим настроением».
«Что касается «Ганзы», мы довольны тем, что сохранили место во второй бундеслиге, но результат последнего матча неутешителен, ведь мы проиграли. Однако у нас в следующем сезоне будет возможность сыграть лучше».
«В клубе я уже освоился. Все ребята мне очень помогали с самого начала. Спрашивали, как дела, чем могут помочь мне и моей семье. Это меня очень поразило», – сказал Сикан.
Даниил успел провести в Германии 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О ситуации должен будет рассказать президент Владимир Зеленский
Родные для игрока Грузия и Украины пострадали от агрессора