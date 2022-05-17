В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
Команда проведет спарринг в Италии
Наставник сборной Украины Александр Петраков назвал список игроков, которые вошли в заявку на сегодняшний контрольный матч против «Эмполи» (старт в 21:30).
В заявке 24 игрока.
Несмотря на информацию о том, что Виталий Буяльский, Артем Беседин и Денис Гармаш вскоре покинут расположение национальной команды, все трое пока в списке на матч.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
Защитники: Бондарь, Сирота, Попов, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко.
Хавбеки: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.
Форварды: Довбик, Яремчук, Беседин, Сикан.
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