Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
Чемпионат мира
17 мая 2022, 11:25 |
852
0

В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи

Команда проведет спарринг в Италии

17 мая 2022, 11:25 |
852
0
В списке 24 игрока. Заявка сборной Украины на матч с Эмполи
uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков назвал список игроков, которые вошли в заявку на сегодняшний контрольный матч против «Эмполи» (старт в 21:30).

В заявке 24 игрока.

Несмотря на информацию о том, что Виталий Буяльский, Артем Беседин и Денис Гармаш вскоре покинут расположение национальной команды, все трое пока в списке на матч.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Защитники: Бондарь, Сирота, Попов, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко.

Хавбеки: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.

Форварды: Довбик, Яремчук, Беседин, Сикан.

По теме:
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Эмполи – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У нас есть только один путь – выйти и сражаться»
сборная Украины по футболу Эмполи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашего опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Футбол | 17 мая 2022, 11:10 0
Реал нашего опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Реал нашего опытного вратаря и готов отпустить Лунина

Клуб хочет подписать Давиду Оспину в качестве резервиста

Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Война | 16 мая 2022, 12:29 2
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем

Полузащитник «Фехервара» потерял близкого человека на войне

Непобежденный нокаутер Миллер в июне вернется после дисквалификации
Бокс | 17.05.2022, 03:56
Непобежденный нокаутер Миллер в июне вернется после дисквалификации
Непобежденный нокаутер Миллер в июне вернется после дисквалификации
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Футбол | 16.05.2022, 20:10
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Биатлон | 16.05.2022, 12:15
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
15.05.2022, 19:45 1
Футбол
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
16.05.2022, 18:40 10
Война
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
15.05.2022, 20:30 5
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
16.05.2022, 05:20 4
Футбол
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
15.05.2022, 20:21
Футбол
ВИДЕО. Сергей Ковалев уверенно победил брата Кубрата Пулева
ВИДЕО. Сергей Ковалев уверенно победил брата Кубрата Пулева
15.05.2022, 10:28 5
Бокс
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 4
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
15.05.2022, 14:33
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем