Рух U-19 прибыл в Польшу. Команда может выйти в Юношескую Лигу УЕФА

«Рух» U-19 прибыл в Польшу, где 17 и 20 мая состоятся матчи против «Ингульца» и «Колоса» в рамках перенесенных матчей Юношеского чемпионата Украины.

Ранее УПЛ и УАФ приняли решение дать провести эти встречи, чтобы решить исход чемпионата на поле.

Если «Рух» сумеет добыть две победы, то команда обойдет «Динамо» и «Шахтер», выиграв титул U-19.

Это позволит львовской команде в следующем сезоне сыграть в Юношеской Лиге УЕФА.