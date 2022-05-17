Молодежные турниры17 мая 2022, 10:37 |
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Рух U-19 прибыл в Польшу. Команда может выйти в Юношескую Лигу УЕФА
Львовская команда хочет в Юношескую Лигу УЕФА
17 мая 2022, 10:37 |
572
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«Рух» U-19 прибыл в Польшу, где 17 и 20 мая состоятся матчи против «Ингульца» и «Колоса» в рамках перенесенных матчей Юношеского чемпионата Украины.
Ранее УПЛ и УАФ приняли решение дать провести эти встречи, чтобы решить исход чемпионата на поле.
Если «Рух» сумеет добыть две победы, то команда обойдет «Динамо» и «Шахтер», выиграв титул U-19.
Это позволит львовской команде в следующем сезоне сыграть в Юношеской Лиге УЕФА.
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