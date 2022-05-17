Тренер Айнтрахта: «Сделаем все, чтобы вернуться из Испании с трофеем»

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против шотландского «Глазго Рейнджерс».

«Мы не можем влиять на то, что делает «Рейнджерс», но мы можем влиять на то, что делаем мы, как мы играем, что мы собираемся делать и как мы это реализуем на поле. Я хочу, чтобы мы победили за счет наших сильных сторон, а не за счет слабостей соперника. Вот так мы и готовимся

Когда здесь заходит речь о еврокубках, то на лицах людей появляются улыбки, людям хорошо и радостно. Эти настроения передаются на поле, болельщики очень нас поддерживают. Это крайне важный момент, просто невероятно важный. Мы сделаем все для того, чтобы вернуться из Испании с трофеем и отпраздновать одну или две ночи в компании своих болельщиков», - сказал Гласнер.

Матч «Айнтрахт» – «Глазго Рейнджерс» состоится в среду, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву.