Бавария проявляет интерес к форварду Штутгарта
Саша Калайджич может заменить Роберта Левандовски
Мюнхенская «Бавария» ищет замену Роберту Левандовски на случай ухода польского бомбардира.
В сферу интересов чемпионов Германии входят форвард «Ливерпуля» Садио Мане и нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич.
Ожидается, что на этой неделе представители «Баварии» проведут переговоры с агентами австрийца. Что касается Мане, мюнхенцы уже связывались с посредниками сенегальца.
Контракт 24-летнего Калайджича истекает летом 2023 года. На его счету 6 голов в 15 матчах Бундеслиги и 2 результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гармаш, Буяльский и Беседин не будут готовиться к матчу против Шотландии
Американец отбыл двухлетнее допинговое отстранение