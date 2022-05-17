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  4. Бавария проявляет интерес к форварду Штутгарта
Германия
17 мая 2022, 07:58 |
176
0

Бавария проявляет интерес к форварду Штутгарта

Саша Калайджич может заменить Роберта Левандовски

17 мая 2022, 07:58 |
176
0
Бавария проявляет интерес к форварду Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine. Саша Калайджич

Мюнхенская «Бавария» ищет замену Роберту Левандовски на случай ухода польского бомбардира. 

В сферу интересов чемпионов Германии входят форвард «Ливерпуля» Садио Мане и нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич.

Ожидается, что на этой неделе представители «Баварии» проведут переговоры с агентами австрийца. Что касается Мане, мюнхенцы уже связывались с посредниками сенегальца.

Контракт 24-летнего Калайджича истекает летом 2023 года. На его счету 6 голов в 15 матчах Бундеслиги и 2 результативные передачи.

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Источник Sky Sports
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