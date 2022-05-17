Бавария проявляет интерес к форварду Штутгарта

Мюнхенская «Бавария» ищет замену Роберту Левандовски на случай ухода польского бомбардира.

В сферу интересов чемпионов Германии входят форвард «Ливерпуля» Садио Мане и нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич.

Ожидается, что на этой неделе представители «Баварии» проведут переговоры с агентами австрийца. Что касается Мане, мюнхенцы уже связывались с посредниками сенегальца.

Контракт 24-летнего Калайджича истекает летом 2023 года. На его счету 6 голов в 15 матчах Бундеслиги и 2 результативные передачи.