Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко ответил на вопрос о том, как длинная пауза в УПЛ скажется на физическом состоянии игроков украинских клубов:

«Думаю, какой-то процент игроков мы потеряем. У многих подходит возраст, они размышляют, продолжать карьеру футболиста или переходить на другую работу.

36-летний Селезнев? Мне кажется, как раз Селезнев будет пытаться еще три-четыре года играть, пока у него есть мотивация. Уровень чемпионата может настолько снизиться, что ему будет намного легче побить рекорд».