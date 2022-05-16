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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть»
Украина. Премьер лига
16 мая 2022, 23:32 |
155
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть»

Наставник «Ингульца» - о будущем форварда «Миная»

16 мая 2022, 23:32 |
155
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть»
Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко ответил на вопрос о том, как длинная пауза в УПЛ скажется на физическом состоянии игроков украинских клубов:

«Думаю, какой-то процент игроков мы потеряем. У многих подходит возраст, они размышляют, продолжать карьеру футболиста или переходить на другую работу.

36-летний Селезнев? Мне кажется, как раз Селезнев будет пытаться еще три-четыре года играть, пока у него есть мотивация. Уровень чемпионата может настолько снизиться, что ему будет намного легче побить рекорд».

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Источник FanDay
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