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  4. ВИДЕО. Тим выиграл два очка твинерами в одном гейме
ATP
16 мая 2022, 22:36 |
444
0

ВИДЕО. Тим выиграл два очка твинерами в одном гейме

Это не спасло австрийца от поражения

16 мая 2022, 22:36 |
444
0
ВИДЕО. Тим выиграл два очка твинерами в одном гейме
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Сегодня Доминик Тим в первом раунде грунтового турнира АТР в Женеве в двух сетах проиграл Марко Чеккинато – 3:6, 4:6.

Несмотря на поражение, Тим сумел впечатлить болельщиков. Во втором сете он за один гейм выиграл два розыгрыша твинерами – ударами между ног спиной к корту:

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ATP Женева Доминик Тим Марко Чеккинато видео
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