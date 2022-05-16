ВИДЕО. Тим выиграл два очка твинерами в одном гейме

Сегодня Доминик Тим в первом раунде грунтового турнира АТР в Женеве в двух сетах проиграл Марко Чеккинато – 3:6, 4:6.

Несмотря на поражение, Тим сумел впечатлить болельщиков. Во втором сете он за один гейм выиграл два розыгрыша твинерами – ударами между ног спиной к корту: