ATP16 мая 2022, 22:36 |
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ВИДЕО. Тим выиграл два очка твинерами в одном гейме
Это не спасло австрийца от поражения
16 мая 2022, 22:36 |
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Сегодня Доминик Тим в первом раунде грунтового турнира АТР в Женеве в двух сетах проиграл Марко Чеккинато – 3:6, 4:6.
Несмотря на поражение, Тим сумел впечатлить болельщиков. Во втором сете он за один гейм выиграл два розыгрыша твинерами – ударами между ног спиной к корту:
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