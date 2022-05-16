Впервые за 32 года. 17-летний британский футболист сделал каминг-аут

Форвард клуба «Блэкпул» Джек Дэниелс официально объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

17-летний игрок клуба Чемпионшипа стал первым с 1990 года профессиональным действующим футболистом Великобритании, кто решился на такой шаг.

«Я уже сказал своей матери и сестре. Это случилось после матча с «Аккрингтоном», когда я забил четыре гола. Большое облегчение для меня. Я не был готов к этому, но мне надоело врать».

«Я думал, что можно сделать каминг-аут после завершения карьеры, но решился сейчас», - сказал Дэниелс.

До случая Дэниелса единственным действующим футболистом, кто признался в нетрадиционной ориентации, стал игрок австралийской «Аделаиды» Джош Кавальо.