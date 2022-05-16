Испания16 мая 2022, 19:48 |
452
0
ФОТО. Реал презентовал новую домашнюю форму
Будет ли играть в ней Мбаппе?
16 мая 2022, 19:48 |
452
0
Сегодня «Реал» официально презентовал домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Она выполнена в классическом стиле с фиолетовыми полосками.
В презентации приняли участие в том числе и легенды «Реала» - Рауль, Икер Касильяс и Роберто Карлос:
🔥 @Benzema x nueva equipación 🔥@adidasfootball pic.twitter.com/gEWhzHnfiO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 16, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 мая 2022, 17:57 4
Марта уступила Каролине Плишковой
Футбол | 16 мая 2022, 05:20 4
Наставник «Манчестер Сити» – о чемпионской гонке в АПЛ
Футбол | 16.05.2022, 18:20
Футбол | 15.05.2022, 22:30
Футбол | 16.05.2022, 11:40
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.05.2022, 07:30 1
14.05.2022, 21:20 8
15.05.2022, 02:00 15
16.05.2022, 12:29 2
15.05.2022, 17:53 1
16.05.2022, 15:36 1
15.05.2022, 21:05 4
16.05.2022, 12:15 12