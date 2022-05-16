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  4. ФОТО. Реал презентовал новую домашнюю форму
Испания
16 мая 2022, 19:48 |
452
0

ФОТО. Реал презентовал новую домашнюю форму

Будет ли играть в ней Мбаппе?

16 мая 2022, 19:48 |
452
0
ФОТО. Реал презентовал новую домашнюю форму
ФК Реал Мадрид

Сегодня «Реал» официально презентовал домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Она выполнена в классическом стиле с фиолетовыми полосками.

В презентации приняли участие в том числе и легенды «Реала» - Рауль, Икер Касильяс и Роберто Карлос:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник ФК Реал Мадрид
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