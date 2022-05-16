ФОТО. Реал презентовал новую домашнюю форму

Сегодня «Реал» официально презентовал домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Она выполнена в классическом стиле с фиолетовыми полосками.

В презентации приняли участие в том числе и легенды «Реала» - Рауль, Икер Касильяс и Роберто Карлос: