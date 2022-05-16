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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Спасите Мариуполь»
Италия
16 мая 2022, 18:36 | Обновлено 16 мая 2022, 18:44
289
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Спасите Мариуполь»

Хавбек «Аталанты» присоединился к призыву группы Kalush Orchestra

16 мая 2022, 18:36 | Обновлено 16 мая 2022, 18:44
289
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Спасите Мариуполь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29-летний полузащитник итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский сделал репост призыва группы Kalush Orchestra о помощи защитникам Мариуполя.

«Спасите Мариуполь», - написал Малиновский в своем Twitter.

 

 

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Источник Sport.ua
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