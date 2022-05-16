Италия16 мая 2022, 18:36 | Обновлено 16 мая 2022, 18:44
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Спасите Мариуполь»
Хавбек «Аталанты» присоединился к призыву группы Kalush Orchestra
16 мая 2022, 18:36 | Обновлено 16 мая 2022, 18:44
289
0
29-летний полузащитник итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский сделал репост призыва группы Kalush Orchestra о помощи защитникам Мариуполя.
«Спасите Мариуполь», - написал Малиновский в своем Twitter.
#SAVEMARIUPOL https://t.co/ByE7JeQFlc— Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi18) May 14, 2022
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