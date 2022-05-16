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  4. Кристиан ЭРИКСЕН: «Лига чемпионов – это не жизненно важно»
Англия
16 мая 2022, 15:17 | Обновлено 16 мая 2022, 15:18
339
1

Кристиан ЭРИКСЕН: «Лига чемпионов – это не жизненно важно»

Датский хавбек не стремится играть в престижнейшем еврокубке

16 мая 2022, 15:17 | Обновлено 16 мая 2022, 15:18
339
1
Кристиан ЭРИКСЕН: «Лига чемпионов – это не жизненно важно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник английского «Брентфорда» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о планах на будущее.

«Я не думаю, что есть футболисты, которые могут просто выбирать между клубами, потому что есть множество различных нюансов.

У меня есть разные предложения и варианты, которые мы рассматриваем. Однако я приму решение немного позже.

Я бы с удовольствием снова сыграл в Лиге чемпионов. Я знаю, что это очень круто, но для меня это не жизненно важно», - сказал Эриксен.

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Кристиан Эриксен Лига чемпионов
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Источник Goal.com
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