ЗАБАРНЫЙ: «Победа на Евровидении – очень хороший импульс всей Украине»

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный поделился впечатлениями от тренировочного процесса в национальной сборной после победы Украины на Евровидении.

«Победа на Евровидении – это очень хороший импульс всей Украине. Сейчас наша страна переживает трудные времена и это очень эмоциональный момент для каждого украинца. Когда смотрели последний подсчет голосов, мы с ребятами очень волновались, что сердце замирало. Но мы верили в победу, это должно было произойти. Это заслуженно.

Мы тоже должны поднимать дух украинцев на футбольном поле. И не только в июне. Уже сейчас будут матчи, которые могут дать нашим болельщикам хорошее настроение. Сейчас, например, мы будем играть против «Эмполи». Хотя это не лидер, но я считаю, что у Серии А нет слабых команд, играть там умеют. Они постараются показать все, на что способны. Мы же выходим сражаться не только за себя, но и за всю страну.

Что касается тренировок, то уже два дня находимся под нагрузками. Это нужно, и мы как профессионалы должны их выдерживать, чтобы заложить фундамент на следующие поединки», – сказал Забарный.

Матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.