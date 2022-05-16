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  4. БЕЛИНСКИЙ: «Теннисисты из рф могли бы сказать, что путин убивает украинцев»
ATP
16 мая 2022, 14:05 |
247
0

БЕЛИНСКИЙ: «Теннисисты из рф могли бы сказать, что путин убивает украинцев»

Украинский теннисист не понимает, почему молчат Медведев и Рублев

16 мая 2022, 14:05 |
247
0
БЕЛИНСКИЙ: «Теннисисты из рф могли бы сказать, что путин убивает украинцев»
ФТУ. Вячеслав Белинский

18-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский поделился мнением об отсутствии позиции у российских теннисистов, касательно войны в Украине.

«Решение Уимблдона, естественно, правильное, я считаю. Такие игроки, как Даниил Медведев, который стоит вторым в рейтинге, или Андрей Рублёв, друг его, который тоже стоит с ним в десятке. Для меня и для многих теннисистов он говорит какие-то непонятные вещи. Например, он говорил, что он не понимает, что происходит. Это чистое гнилье.

Я считаю, что вторая ракетка мира, тем более что он из россии, может сказать, что он против войны и что путин убивает украинцев. Я считаю, что так может сказать каждый российский теннисист. Я этого не услышал от них, к сожалению. Даже не к сожалению, просто логически, если подумать, как ты можешь не знать, что происходит? Вам же не 5 лет, вы же не дети и не сидите в садике, говоря такие вещи. Думаю, что в Украине даже дети 7-8 лет понимают, что происходит. Для меня непонятна позиция того же Медведева, того же Рублёва, некоторых других российских теннисистов.

Я бы дисквалифицировал их со всех турниров, если честно. На моей памяти ни один российский теннисист из топов не высказался. Я видел русских, некоторые говорят, да, русские против войны и они прямо говорят, что не согласны с тем, что делает путин и даже публиковали это у себя на страницах в соцсетях. Это правильно, это правильная позиция. Такие люди были», – сказал Белинский.

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Вячеслав Белинский российско-украинская война Даниил Медведев Андрей Рублев
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Источник Большой теннис Украины
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