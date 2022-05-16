Англия16 мая 2022, 12:17 | Обновлено 16 мая 2022, 12:22
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ВИДЕО. Лунин отразил пенальти, Соболь-чемпион, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
16 мая 2022, 12:17 | Обновлено 16 мая 2022, 12:22
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1. Эдуард Соболь из Брюгге стал чемпионом Бельгии.
2. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
3. Милан одолел Аталанту на пути к скудетто
4. Интер на выезде обыграл Кальяри
5. Лунин взял пенальти от Негредо
6. Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал
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