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  4. ВИДЕО. Лунин отразил пенальти, Соболь-чемпион, ставим на Арсенал
Англия
16 мая 2022, 12:17 | Обновлено 16 мая 2022, 12:22
407
0

ВИДЕО. Лунин отразил пенальти, Соболь-чемпион, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

16 мая 2022, 12:17 | Обновлено 16 мая 2022, 12:22
407
0
ВИДЕО. Лунин отразил пенальти, Соболь-чемпион, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Эдуард Соболь из Брюгге стал чемпионом Бельгии.
2. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
3. Милан одолел Аталанту на пути к скудетто
4. Интер на выезде обыграл Кальяри
5. Лунин взял пенальти от Негредо
6. Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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