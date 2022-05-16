ВИДЕО. Лунин отразил пенальти, Соболь-чемпион, ставим на Арсенал

1. Эдуард Соболь из Брюгге стал чемпионом Бельгии.

2. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом

3. Милан одолел Аталанту на пути к скудетто

4. Интер на выезде обыграл Кальяри

5. Лунин взял пенальти от Негредо

6. Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал

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