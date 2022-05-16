Марта Костюк – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Страсбурге
16 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 250 в Страсбурге.
В первом круге основы украинка сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№8 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Конюх – Доден. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Бернарды Перы из США (№122 WTA) или Елены-Габриэлы Русе из Румынии (№52 WTA).
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