Стало известно, где сборная Украины проведет заключительные спарринги

Сборная Украины сыграет в Бельгии заключительные спарринги перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Заключительные майские спарринги сборная Украины проведет в Брюсселе. Предварительно состоятся они 22-го и 26-го числа. Напомню, есть устные договоренности с двумя африканскими сборными – вариант, абсолютно устраивает Александра Петракова», – сказано в сообщении.

Матч с Шотландией состоится первого июня.