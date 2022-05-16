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Чемпионат мира
16 мая 2022, 11:48 | Обновлено 16 мая 2022, 11:49
881
1

Стало известно, где сборная Украины проведет заключительные спарринги

Команда Александра Петракова сыграет два матча в Бельгии

16 мая 2022, 11:48 | Обновлено 16 мая 2022, 11:49
881
1
Стало известно, где сборная Украины проведет заключительные спарринги
УАФ

Сборная Украины сыграет в Бельгии заключительные спарринги перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Заключительные майские спарринги сборная Украины проведет в Брюсселе. Предварительно состоятся они 22-го и 26-го числа. Напомню, есть устные договоренности с двумя африканскими сборными – вариант, абсолютно устраивает Александра Петракова», – сказано в сообщении.

Матч с Шотландией состоится первого июня.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина
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Ретро Футбол
Где спаринги? Зачем сборную было собирать за месяц до матча с шотландцами? Все прекрасно понимают, что матчи с клубами - это обычные выставочные поединки, а не товарищеские. Ни кто в той же Боруссии не выкладывался на 100% потому что им не нужно ничего доказывать в таком матче 
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