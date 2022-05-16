Стало известно, где сборная Украины проведет заключительные спарринги
Команда Александра Петракова сыграет два матча в Бельгии
Сборная Украины сыграет в Бельгии заключительные спарринги перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
«Заключительные майские спарринги сборная Украины проведет в Брюсселе. Предварительно состоятся они 22-го и 26-го числа. Напомню, есть устные договоренности с двумя африканскими сборными – вариант, абсолютно устраивает Александра Петракова», – сказано в сообщении.
Матч с Шотландией состоится первого июня.
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