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16 мая 2022, 11:40 | Обновлено 16 мая 2022, 12:48
2885
0

ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса

Мурад Ламрабатте прыгнул с 30-метровой скалы в воду и утонул

16 мая 2022, 11:40 | Обновлено 16 мая 2022, 12:48
2885
0
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
screenshot

Бывший игрок нидерландского «Витесса» Мурад Ламрабатте погиб, выполняя прыжок с 30-метровой скалы.

Ламрабатте отдыхал с семьей на Мальорке и решил поразить их опасным прыжком. После удара о воду Мурад потерял сознание и утонул.

Жена еще во время прыжка поняла, что все идет не по плану и крикнула: «Боже мой!». Тело спортсмена искали с помощью катера и вертолета.

У Ламрабатте осталось двое детей.

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Источник The Sun
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