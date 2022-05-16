ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса

Бывший игрок нидерландского «Витесса» Мурад Ламрабатте погиб, выполняя прыжок с 30-метровой скалы.

Ламрабатте отдыхал с семьей на Мальорке и решил поразить их опасным прыжком. После удара о воду Мурад потерял сознание и утонул.

Жена еще во время прыжка поняла, что все идет не по плану и крикнула: «Боже мой!». Тело спортсмена искали с помощью катера и вертолета.

У Ламрабатте осталось двое детей.