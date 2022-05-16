Другие новости16 мая 2022, 11:40 | Обновлено 16 мая 2022, 12:48
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ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
Мурад Ламрабатте прыгнул с 30-метровой скалы в воду и утонул
16 мая 2022, 11:40 | Обновлено 16 мая 2022, 12:48
2885
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Бывший игрок нидерландского «Витесса» Мурад Ламрабатте погиб, выполняя прыжок с 30-метровой скалы.
Ламрабатте отдыхал с семьей на Мальорке и решил поразить их опасным прыжком. После удара о воду Мурад потерял сознание и утонул.
Жена еще во время прыжка поняла, что все идет не по плану и крикнула: «Боже мой!». Тело спортсмена искали с помощью катера и вертолета.
У Ламрабатте осталось двое детей.
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