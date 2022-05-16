БЕЛИНСКИЙ: Из-за войны потерял близкого человека, второй раз убегаю из дома

18-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский рассказал о том, как его коснулось военное вторжение российской армии.

«Те, кто меня знают, они в курсе, что я из Донецка. Так получается, что я уже второй раз убегаю из своего дома. Я пережил тот ад, когда мне было 11 лет. Я застал то время, когда видел трупы на улице, со своей сестрой прятался под кроватью от этого ужаса.

А сейчас из Киева я уехал за один день до войны. Это все для меня кошмарно. Я потерял из-за войны близкого человека для себя. Своего дедушку. Война – это страшно для меня по многим личным причинам.

Сейчас дети в Украине не могут тренироваться. Какие-то базы еще работают, но тот же Ирпень, где я тренировался, там уже, как я увидел и как друзья сказали, корты еще есть, но состояние далекое от игрового. Война для любого человека, который находится в нашей стране, – это правда кошмар и ужас. Я надеюсь, что все закончится и только в нашу пользу. В моем городе, где я родился, война идет уже 8 лет. Второй раз убегать из дома это уже несправедливо, мне кажется.

В Киеве я живу в Соломенском районе. В самом районе было множество ублюдков, которые бегали рисовали метки. На метро Берестейская было жарко. Из моих окон были слышны выстрелы. Мама и моя девушка говорили, что все было слышно, спокойной жизни не было», – рассказал Белинский.