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  4. Ваншельбойм добыл путевку в основу челленджера в Казахстане
ATP
16 мая 2022, 10:59 | Обновлено 16 мая 2022, 11:02
61
0

Ваншельбойм добыл путевку в основу челленджера в Казахстане

Эрик в третий раз в карьере сыграет на подобном уровне

16 мая 2022, 10:59 | Обновлено 16 мая 2022, 11:02
61
0
Ваншельбойм добыл путевку в основу челленджера в Казахстане
ФТУ. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно преодолел квалификацию в рамках еще одного челленджера в Шымкенте.
 
В финале отбора украинец легко обыграл россиянина Богдана Боброва.
 
Шымкент. Финал квалификации
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Богдан Бобров – 4:6, 7:6(6), 6:4
 
Для Ваншельбойма это будет третье участие в основной сетке турниров подобной категории. На прошлой неделе он проиграл в первом круге основы на аналогичном челленджере в Шымкенте.

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Источник Sport.ua
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