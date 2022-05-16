Ваншельбойм добыл путевку в основу челленджера в Казахстане
Эрик в третий раз в карьере сыграет на подобном уровне
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно преодолел квалификацию в рамках еще одного челленджера в Шымкенте.
В финале отбора украинец легко обыграл россиянина Богдана Боброва.
Шымкент. Финал квалификации
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Богдан Бобров – 4:6, 7:6(6), 6:4
Для Ваншельбойма это будет третье участие в основной сетке турниров подобной категории. На прошлой неделе он проиграл в первом круге основы на аналогичном челленджере в Шымкенте.
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