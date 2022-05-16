Ваншельбойм добыл путевку в основу челленджера в Казахстане

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно преодолел квалификацию в рамках еще одного челленджера в Шымкенте.



В финале отбора украинец легко обыграл россиянина Богдана Боброва.



Шымкент. Финал квалификации

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Богдан Бобров – 4:6, 7:6(6), 6:4



Для Ваншельбойма это будет третье участие в основной сетке турниров подобной категории. На прошлой неделе он проиграл в первом круге основы на аналогичном челленджере в Шымкенте.