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  4. Рейтинг ATP. Циципас обошел Надаля, дебют Крутых в третьей сотне
ATP
16 мая 2022, 10:56 |
140
0

Рейтинг ATP. Циципас обошел Надаля, дебют Крутых в третьей сотне

Новак Джокович сохранил первое место

16 мая 2022, 10:56 |
140
0
Рейтинг ATP. Циципас обошел Надаля, дебют Крутых в третьей сотне
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

После Мастерса в Риме в первой десятке рейтинга ATP произошло сразу несколько изменений. Финалист Стефанос Циципас обошел Рафаэля Надаля и оказался в четверке лучших. 

Также два строчки добавил норвежец Каспер Рууд, теперь он восьмой. На десятую позицию отправился травмированный Маттео Берреттини. Победитель турнира в Риме Новак Джокович сохранил первое место.

Топ-10 рейтинга ATP

У украинцев ситуация не очень приятная, никто ранее не попал в квалификацию Ролан Гаррос. Виталий Сачко и Илья Марченко были довольно близки, но все же не хватило. 

Из позитива можно отметить дебют Алексея Крутых в третьей сотне, он обновил личный рекорд и уверенно прогрессирует.

Украинцы в топ-1000 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Циципас обошел Алькараса и теперь второй. Феликс Оже-Альяссим и Александр Зверев поднялись в первую пятерку. Новак Джокович сделал +18 и уже десятый с прицелом на более высокие места.

Чемпионская гонка ATP

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Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рафаэль Надаль Сергей Стаховский Илья Марченко рейтинг ATP Александр Зверев Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Олег Приходько Виталий Сачко Карлос Алькарас
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Источник Sport.ua
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