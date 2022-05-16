Рейтинг ATP. Циципас обошел Надаля, дебют Крутых в третьей сотне

После Мастерса в Риме в первой десятке рейтинга ATP произошло сразу несколько изменений. Финалист Стефанос Циципас обошел Рафаэля Надаля и оказался в четверке лучших.

Также два строчки добавил норвежец Каспер Рууд, теперь он восьмой. На десятую позицию отправился травмированный Маттео Берреттини. Победитель турнира в Риме Новак Джокович сохранил первое место.

Топ-10 рейтинга ATP

У украинцев ситуация не очень приятная, никто ранее не попал в квалификацию Ролан Гаррос. Виталий Сачко и Илья Марченко были довольно близки, но все же не хватило.

Из позитива можно отметить дебют Алексея Крутых в третьей сотне, он обновил личный рекорд и уверенно прогрессирует.

Украинцы в топ-1000 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Циципас обошел Алькараса и теперь второй. Феликс Оже-Альяссим и Александр Зверев поднялись в первую пятерку. Новак Джокович сделал +18 и уже десятый с прицелом на более высокие места.

Чемпионская гонка ATP