Рейтинг ATP. Циципас обошел Надаля, дебют Крутых в третьей сотне
Новак Джокович сохранил первое место
После Мастерса в Риме в первой десятке рейтинга ATP произошло сразу несколько изменений. Финалист Стефанос Циципас обошел Рафаэля Надаля и оказался в четверке лучших.
Также два строчки добавил норвежец Каспер Рууд, теперь он восьмой. На десятую позицию отправился травмированный Маттео Берреттини. Победитель турнира в Риме Новак Джокович сохранил первое место.
Топ-10 рейтинга ATP
У украинцев ситуация не очень приятная, никто ранее не попал в квалификацию Ролан Гаррос. Виталий Сачко и Илья Марченко были довольно близки, но все же не хватило.
Из позитива можно отметить дебют Алексея Крутых в третьей сотне, он обновил личный рекорд и уверенно прогрессирует.
Украинцы в топ-1000 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Циципас обошел Алькараса и теперь второй. Феликс Оже-Альяссим и Александр Зверев поднялись в первую пятерку. Новак Джокович сделал +18 и уже десятый с прицелом на более высокие места.
Чемпионская гонка ATP
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