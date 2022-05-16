Франция16 мая 2022, 09:13 |
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Мбаппе – лучший игрок чемпионата Франции, Доннарумма – лучший вратарь
Наставник «Ренна» Женезьо стал лучшим тренером года
16 мая 2022, 09:13 |
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан игроком сезона Лиги 1.
Союза футболистов Франции (UNFP) назвал победителей в главных номинациях.
Мбаппе опередил Виссама Бен-Йеддера («Монако»), Димитри Пайета («Марсель»), Лукаса Пакету («Лион») и Мартена Терье («Ренн»).
Лучшим тренером сезона стал Бруно Женезьо, возглавляющий «Ренн».
Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ получил приз лучшему вратарю сезона Лиги 1.
Форвард «Реала» Карим Бензема стал лучшим игроком за пределами Франции.
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