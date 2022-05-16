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  4. Мбаппе – лучший игрок чемпионата Франции, Доннарумма – лучший вратарь
Франция
16 мая 2022, 09:13 |
172
0

Мбаппе – лучший игрок чемпионата Франции, Доннарумма – лучший вратарь

Наставник «Ренна» Женезьо стал лучшим тренером года

16 мая 2022, 09:13 |
172
0
Мбаппе – лучший игрок чемпионата Франции, Доннарумма – лучший вратарь
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан игроком сезона Лиги 1.

Союза футболистов Франции (UNFP) назвал победителей в главных номинациях.

Мбаппе опередил Виссама Бен-Йеддера («Монако»), Димитри Пайета («Марсель»), Лукаса Пакету («Лион») и Мартена Терье («Ренн»).

Лучшим тренером сезона стал Бруно Женезьо, возглавляющий «Ренн».

Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ получил приз лучшему вратарю сезона Лиги 1.

Форвард «Реала» Карим Бензема стал лучшим игроком за пределами Франции. 

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Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма чемпионат Франции по футболу Бруно Женезьо
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