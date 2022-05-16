Карим БЕНЗЕМА: «Мечтаю о Золотом мяче»

Форвард «Реала» Карим Бензема был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны.

Футболист порассуждал о возможном получении Золотого мяча.

«Я очень рад, это всегда повод для гордости. Этот приз тяжело завоевать, есть много очень хороших игроков.

Стал ли я тем форвардом, о котором мечтал? Думаю, да. Статистика для меня не самое главное. Я стараюсь помогать команде, чтобы она забивала.

Конечно, мечтаю о Золотом мяче, но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих», – сказал Бензема.