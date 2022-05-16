Карим БЕНЗЕМА: «Мечтаю о Золотом мяче»
Форвард «Реала» является одним из главных претендентов на этот приз
Форвард «Реала» Карим Бензема был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны.
Футболист порассуждал о возможном получении Золотого мяча.
«Я очень рад, это всегда повод для гордости. Этот приз тяжело завоевать, есть много очень хороших игроков.
Стал ли я тем форвардом, о котором мечтал? Думаю, да. Статистика для меня не самое главное. Я стараюсь помогать команде, чтобы она забивала.
Конечно, мечтаю о Золотом мяче, но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих», – сказал Бензема.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оцениваем наиболее реалистичные варианты для одного из лидеров сборной Украины
Главные новости за 15 мая на Sport.ua