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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Мечтаю о Золотом мяче»
Испания
16 мая 2022, 07:54 |
74
0

Карим БЕНЗЕМА: «Мечтаю о Золотом мяче»

Форвард «Реала» является одним из главных претендентов на этот приз

16 мая 2022, 07:54 |
74
0
Карим БЕНЗЕМА: «Мечтаю о Золотом мяче»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Карим Бензема был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны.

Футболист порассуждал о возможном получении Золотого мяча.

«Я очень рад, это всегда повод для гордости. Этот приз тяжело завоевать, есть много очень хороших игроков.

Стал ли я тем форвардом, о котором мечтал? Думаю, да. Статистика для меня не самое главное. Я стараюсь помогать команде, чтобы она забивала.

Конечно, мечтаю о Золотом мяче, но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих», – сказал Бензема.

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Карим Бензема Реал Мадрид Золотой мяч
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Источник RMC Sport
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