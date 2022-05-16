Молодежные турниры16 мая 2022, 00:59 | Обновлено 16 мая 2022, 01:11
74
0
Определен победитель женского Евро-2022 U-17
В финальном матче сборная Германии по пенальти обыграла команду Испании
16 мая 2022, 00:59 | Обновлено 16 мая 2022, 01:11
74
0
Определен победитель женского чемпионат Европы по футболу 2022 WU-17, который прошел с 3 по 15 мая в Боснии и Герцеговины.
В финальном матче сборная Германии по пенальти обыграла команду Испании (2:2, пен. 3:2).
В поединке за третье место Франция взяла верх над командой Нидерландов (2:0).
Женский Евро-2022 WU-17
3–15 мая, Босния и Герцеговина
Группа A
- 03.05. Дания – Германия – 0:2
- 03.05. Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:8
- 06.05. Босния и Герцеговина – Дания – 0:6
- 06.05. Германия – Нидерланды – 2:0
- 09.05. Германия – Босния и Герцеговина – 2:0
- 09.05. Нидерланды – Дания – 1:1
Группа B
- 03.05. Франция – Финляндия – 2:0
- 03.05. Норвегия – Испания – 0:4
- 06.05. Испания – Финляндия – 4:0
- 06.05. Франция – Норвегия – 1:0
- 09.05. Испания – Франция – 3:0
- 09.05. Финляндия – Норвегия – 2:1
Групповой турнир
Плей-офф
Полуфиналы
- 12.05. Германия – Франция – 1:0
- 12.05. Испания – Нидерланды – 3:0
За третье место
- 15.05. Франция – Нидерланды – 2:0
Финал
- 15.05. Германия – Испания – 2:2 (пен. 3:2)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2022, 20:21 0
Карлос Самбрано не перестает оказываться в центре всевозможных скандалов
Футбол | 15 мая 2022, 23:43 0
Перед заключительным туром «Милан» опережает «Интер» на 2 очка
Футбол | 15.05.2022, 21:59
Война | 15.05.2022, 04:43
Футбол | 15.05.2022, 20:30
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.05.2022, 17:53 1
14.05.2022, 14:46
14.05.2022, 21:20 8
14.05.2022, 18:22 1
15.05.2022, 10:35 7
Война
14.05.2022, 22:50 5
14.05.2022, 20:20 3