Определен победитель женского Евро-2022 U-17

Определен победитель женского чемпионат Европы по футболу 2022 WU-17, который прошел с 3 по 15 мая в Боснии и Герцеговины.

В финальном матче сборная Германии по пенальти обыграла команду Испании (2:2, пен. 3:2).

В поединке за третье место Франция взяла верх над командой Нидерландов (2:0).

Женский Евро-2022 WU-17

3–15 мая, Босния и Герцеговина

Группа A

03.05. Дания – Германия – 0:2

03.05. Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:8

06.05. Босния и Герцеговина – Дания – 0:6

06.05. Германия – Нидерланды – 2:0

09.05. Германия – Босния и Герцеговина – 2:0

09.05. Нидерланды – Дания – 1:1

Группа B

03.05. Франция – Финляндия – 2:0

03.05. Норвегия – Испания – 0:4

06.05. Испания – Финляндия – 4:0

06.05. Франция – Норвегия – 1:0

09.05. Испания – Франция – 3:0

09.05. Финляндия – Норвегия – 2:1

Групповой турнир

Плей-офф

Полуфиналы

12.05. Германия – Франция – 1:0

– Франция – 1:0 12.05. Испания – Нидерланды – 3:0

За третье место

15.05. Франция – Нидерланды – 2:0

Финал