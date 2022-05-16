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16 мая 2022, 00:59 | Обновлено 16 мая 2022, 01:11
74
0

Определен победитель женского Евро-2022 U-17

В финальном матче сборная Германии по пенальти обыграла команду Испании

16 мая 2022, 00:59 | Обновлено 16 мая 2022, 01:11
74
0
Определен победитель женского Евро-2022 U-17
UEFA

Определен победитель женского чемпионат Европы по футболу 2022 WU-17, который прошел с 3 по 15 мая в Боснии и Герцеговины.

В финальном матче сборная Германии по пенальти обыграла команду Испании (2:2, пен. 3:2).

В поединке за третье место Франция взяла верх над командой Нидерландов (2:0).

Женский Евро-2022 WU-17

3–15 мая, Босния и Герцеговина

Группа A

  • 03.05. Дания – Германия – 0:2
  • 03.05. Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:8
  • 06.05. Босния и Герцеговина – Дания – 0:6
  • 06.05. Германия – Нидерланды – 2:0
  • 09.05. Германия – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 09.05. Нидерланды – Дания – 1:1

Группа B

  • 03.05. Франция – Финляндия – 2:0
  • 03.05. Норвегия – Испания – 0:4
  • 06.05. Испания – Финляндия – 4:0
  • 06.05. Франция – Норвегия – 1:0
  • 09.05. Испания – Франция – 3:0
  • 09.05. Финляндия – Норвегия – 2:1

Групповой турнир

Плей-офф

Полуфиналы

  • 12.05. Германия – Франция – 1:0
  • 12.05. Испания – Нидерланды – 3:0

За третье место

  • 15.05. Франция – Нидерланды – 2:0

Финал

  • 15.05. Германия – Испания – 2:2 (пен. 3:2)

 

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Источник Sport.ua
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