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15 мая 2022, 23:23 | Обновлено 15 мая 2022, 23:41
332
0

Украина выиграла чемпионат мира по футболу для игроков с повреждением ОДА

15 мая в финальном поединке украинская сборная обыграла команду Ирана

15 мая 2022, 23:23 | Обновлено 15 мая 2022, 23:41
332
0
Украина выиграла чемпионат мира по футболу для игроков с повреждением ОДА
paralympic.org.ua

На чемпионате мира 2022 по футболу среди игроков с поражением ОРА (опорно-двигательного аппарата), который проходил в испанском городе Салоу, паралимпийская сборная Украины завоевала золотые медали.

В предыдущих матчах турнира сине-желтые одержали три победы и заняли первое место в группе D. Затем в четвертьфинале сборная Украины уверенно обыграла Ирландию (5:1), а в полуфинале с аналогичным счетом одолела команду США (5:1).

  • 15 мая в финале украинцы одержали победу над Ираном (1:0).

В составе паралимпийской сборной Украины по футболу на форуме выступали Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

Украинская сборная среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями с 11 последних мировых форумов. В том числе сине-желтые являются победителями пяти мундиалов (2001, 2003, 2009, 2013, 2017). Нынешний трофей стал шестым.

ЧМ-2022 по футболу среди игроков с поражениями ОРА

Салоу (Испания), май 2022

Групповой раунд

  • 01.05.2022. Испания – Украина – 0:5 (0:4)
  • 04.05.2022. Северная Ирландия – Украина – 0:7 (0:4)
  • 06.05.2022. Украина – Аргентина – 5:1 (2:1)

Турнирная таблица

Четвертьфинал, 09.05.2022

  • Украина – Ирландия – 5:1 (0:0)

Полуфинал, 12.05.2022

  • Украина – США – 5:1 (2:0)

Финал, 15.05.2022

  • Иран – Украина – 0:1 (0:1)

Гол: Доненко, 13.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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