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  4. САБО: «Спарринг-партнеры сборной Украины не будут бороться за результат»
Чемпионат мира
15 мая 2022, 21:47 |
280
0

САБО: «Спарринг-партнеры сборной Украины не будут бороться за результат»

Специалист считает, что лучше играть против таких соперников

15 мая 2022, 21:47 |
280
0
САБО: «Спарринг-партнеры сборной Украины не будут бороться за результат»

Легендарный украинский тренер и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Йожеф Сабо оценил соперников, с которыми придется сыграть товарищеские матчи сборной Украины, и прокомментировал наигрывание основного состава перед матчем с Шотландией.

«С одной стороны – это правильно. Зачем нам нужна в спаррингах сборная, они тоже не хотят проигрывать, а против клубных команд, я думаю, что они не будут бороться за результат. У них заканчивается чемпионат, могут играть не главные игроки. Наша главная задача – это налаживать коммуникацию в сборной.

Повторюсь, главных игроков не будет, они приедут после 22 числа, когда у них закончатся чемпионаты. Только будет игра 26, где можно будет выставить основной состав, который теоретически сыграет первого июня в Шотландии, – сказал Йожеф Сабо. 

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Источник Sport.ua
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